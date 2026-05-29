Мостовой прокомментировал поражение сборной России в матче с Египтом

Бывший футболист также заявил, что не стал бы делать серьезных выводов о нынешнем уровне российской сборной только по одной игре. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывший игрок Спартак Москва и испанской Сельта Александр Мостовой оценил игру сборной России после поражения в товарищеском матче против Египта. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению экс-футболиста, российская команда впервые за долгое время почувствовала более высокий уровень сопротивления, поскольку матч проходил на выезде.

- Сборная России наконец-то сыграла на выезде. Футболисты немного ощутили другой уровень. Наши понимали, что тяжело, потому что соперник уже посерьезнее, - сообщил Александр Мостовой.

При этом эксперт отметил, что египетская команда рассматривала встречу как подготовку к чемпионату мира и не выставила сильнейший состав. В частности, на поле не появился лидер команды Мохамед Салах.

- Египет рассматривал этот матч как генеральную репетицию к чемпионату мира, поэтому у них вышел смешанный состав. Плюс всегда есть риск получить травму перед турниром, - пояснил Мостовой.

Бывший футболист также заявил, что не стал бы делать серьезных выводов о нынешнем уровне российской сборной только по одной игре. По его словам, даже среди команд, не попавших на чемпионат мира, есть более сильные соперники.

Товарищеский матч между сборными Россия и Египет прошел в Каире и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч на 65-й минуте забил Абдельрауф Мостафа.