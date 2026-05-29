Концерт «Музыка Дворцового моста» пройдет в Петербурге ночью 29 мая

В концерте примет участие симфонический оркестр «Северная симфония». Фото: https://t.me/Piotrovsky

В ночь на 30 мая на Адмиралтейской набережной состоится концерт «Музыка Дворцового моста». Мероприятие пройдет после завершения «Классики на Дворцовой» и обещает порадовать всех любителей классической музыки. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

В концерте примет участие симфонический оркестр «Северная симфония» под руководством маэстро Фабио Мастранджело, а также солисты Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Их выступления подарят зрителям незабываемые впечатления и эмоции.

Особенностью концерта станет 3D-шоу на разведенных пролетах Дворцового моста. Зрители смогут увидеть изображения выдающихся деятелей культуры, чьи юбилеи отмечаются в этом году. Среди них - Дмитрий Шостакович, Дмитрий Лихачев, Сергей Прокофьев и Михаил Салтыков-Щедрин.

- Эти личности оказали значительное влияние на мировое и отечественное искусство, и их образы, возможно, станут не только визуальным сопровождением для музыки, но и напоминанием о богатом культурном наследии, - рассказал Пиотровский в своих соцсетях.