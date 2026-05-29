Реальная зарплата в Петербурге выросла на 6 процентов в марте 2026 года

В Петербурге наблюдается рост реальной зарплаты. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В марте 2026 года реальная зарплата в Петербурге увеличилась на 6 процентов. Такие данные представил Петростат. По сравнению с мартом предыдущего года, доходы петербуржцев выросли почти на семь процентов и достигли уровня 106,9 процента. Для сравнения, в Ленинградской области за тот же период рост составил всего 3 процента.

Несмотря на общий рост заработных плат, на конец февраля 2026 года в Санкт-Петербурге остается просроченная задолженность по оплате труда.

- Общая сумма долга достигла 22,6 миллиона рублей. Задолженность образовалась из-за одной компании, специализирующейся на ремонте машин и оборудования. Ранее долг имели 38 сотрудников этой организации, - говорится в отчете Петростата.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в январе 2026 года реальная зарплата в Петербурге выросла на 4,7 процента.