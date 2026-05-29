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НовостиОбщество29 мая 2026 15:16

IT-эксперт опроверг слухи о вреде вышек 5G для здоровья

IT-эксперта Мясоедов: Вышки 5G не вредны для здоровья
Юлия СТАЛИНА
Эксперт пояснил, что волны, которые используются для передачи мобильного сигнала, имеют безопасную длину.

Эксперт пояснил, что волны, которые используются для передачи мобильного сигнала, имеют безопасную длину.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Опасения о вреде вышек 5G для здоровья человека не имеют научного подтверждения. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на IT-эксперта Павла Мясоедова.

Специалист прокомментировал обсуждение возможного выделения российским операторам связи диапазона 4,63-4,99 ГГц для развития сетей пятого поколения. По словам эксперта, электромагнитные волны, используемые в технологии 5G, не способны причинить вред человеку.

- Это миф. Волны - это электромагнитные силы. К ним относится в том числе и свет. В каких-то очень коротких диапазонах они действительно могут воздействовать на человеческий организм. Но их спектр намного короче, нежели в рамках 5G, - сообщил Павел Мясоедов.

Эксперт пояснил, что волны, которые используются для передачи мобильного сигнала, имеют безопасную длину и не способны напрямую влиять на организм человека.

- Все волны, передающие информацию, находятся на такой длине, что воздействовать напрямую на человека они не могут, - подчеркнул специалист.

При этом Мясоедов отметил, что базовые станции действительно создают определенные побочные излучения, однако они находятся в пределах допустимых норм. По его словам, для потенциального вреда человеку пришлось бы находиться практически вплотную к оборудованию.