IT-эксперт опроверг слухи о вреде вышек 5G для здоровья

Эксперт пояснил, что волны, которые используются для передачи мобильного сигнала, имеют безопасную длину. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Опасения о вреде вышек 5G для здоровья человека не имеют научного подтверждения. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на IT-эксперта Павла Мясоедова.

Специалист прокомментировал обсуждение возможного выделения российским операторам связи диапазона 4,63-4,99 ГГц для развития сетей пятого поколения. По словам эксперта, электромагнитные волны, используемые в технологии 5G, не способны причинить вред человеку.

- Это миф. Волны - это электромагнитные силы. К ним относится в том числе и свет. В каких-то очень коротких диапазонах они действительно могут воздействовать на человеческий организм. Но их спектр намного короче, нежели в рамках 5G, - сообщил Павел Мясоедов.

Эксперт пояснил, что волны, которые используются для передачи мобильного сигнала, имеют безопасную длину и не способны напрямую влиять на организм человека.

- Все волны, передающие информацию, находятся на такой длине, что воздействовать напрямую на человека они не могут, - подчеркнул специалист.

При этом Мясоедов отметил, что базовые станции действительно создают определенные побочные излучения, однако они находятся в пределах допустимых норм. По его словам, для потенциального вреда человеку пришлось бы находиться практически вплотную к оборудованию.