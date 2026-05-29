Может привести к отеку легких: Ветеринары рассказали, какая плохая привычка хозяев убивает питомцев

Курение дома повышает риск развития отека легких у питомца. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вредные привычки людей, оказывается, могут негативно влиять и на братьев наших меньших, вплоть до гибели питомца. Дым от сигарет и испарения от вейпов и дым от сигарет могут спровоцировать у домашних животных аллергию, развитие заболеваний дыхательных путей и даже отек легких, предупредил ветеринарный врач Михаил Шеляков сетевому изданию «Абзац».

- Из-за ароматических компонентов у кошек и собак развивается все больше астматических заболеваний. Для них это сильные раздражители, - объяснил ветеринар.

Так, от сигаретного дыма животное может столкнуться с хроническим обструктивным бронхитом легких. Из симптомов вас должен насторожить кашель питомца, чихание, мокрота, аллергические реакции. Если их проигнорировать, то может наступить бронхопневмония и отек легких.

- Да, животное вполне может скончаться от того, что его владелец курит, - заключает эксперт.

Предположительно, вредная привычка людей может сократить жизнь питомца на 20%, но пока полноценные исследования не проводились.