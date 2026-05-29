Шесть детей попали в больницу из-за неспелого арбуза в Чувашии

Специалисты предупреждают о том, что сезон арбузов еще не наступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чувашии шестеро детей попали в больницу с отравлениями после того как съели арбуз. Дети обратились в медицинское учреждение 28 мая. Все они гостили в одном из населенных пунктов Канашанского округа, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на региональный минздрав.

Юные пациенты пожаловались на недомогание после употребления арбуза. Сейчас детей уже перевели в стационар, где за ними наблюдают специалисты больницы.

В минздраве Чувашской Республики предупредили граждан соблюдать меры предосторожности при выборе продуктов питания. По словам Главного внештатного диетолога Минздрава Чувашии Алины Степановой, употребление бахчевых до наступления сезона естественного созревания может быть опасно для здоровья.

Ранние плоды могут содержать повышенное количество нитратов и других химических стимуляторов роста, что часто приводит к тяжелым пищевым отравлениям, особенно у детей. Призываю родителей быть бдительными и тщательно подходить к выбору продуктов питания для своих детей, – отметила она.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сезон созревания арбузов в южных регионах России начинается во второй половине июля, в средней полосе – в августе.