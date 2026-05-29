В парке Авиаторов появился кухонный огород в стиле Петровской эпохи

В Парке авиаторов обустраивают кухонный огород. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге обустроят кухонный огород в парке Авиаторов. Сотрудники СПП «Южное» создадут огород, выполненный в стиле Петровской эпохи с четкими геометрическими формами. Это не просто традиционный дачный участок, а продуманный проект с концептуальным подходом. Центральным элементом огорода станет пергола для вьющихся растений. Высокие грядки придают огороду особый вид. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Проект разработали студенты Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета во время практики на предприятии. Изготовление перголы выполнили специалисты ГКУ «Курортный лесопарк».

- Рядом с томатами планируется посадить базилик для улучшения вкуса плодов и отпугивания насекомых. Фасоль обогатит почву азотом, бархатцы защитят растения от вредителей, укроп рядом с огурцами привлечёт божьих коровок, а настурция поможет бороться с белокрылкой и создаст декоративный эффект, - отметили в пресс-службе комитета.