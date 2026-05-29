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НовостиОбщество29 мая 2026 16:01

Подарили жизнь: Врачи Всеволожского роддома вовремя заметили патологию и провели сложнейшую операцию вместе с родами

Врачи Всеволожского роддома провели роды одновременно со сложнейшей операцией
Любовь ШЕВЧУК
Губернатор ЛО выразил благодарность всему медицинскому персоналу роддома.

Губернатор ЛО выразил благодарность всему медицинскому персоналу роддома.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Всеволожского роддома провели роды и одновременно выполнили сложнейшую операцию. Беременная по имени Мария пришла в роддом на позднем сроке, особых жалоб не было. Но на УЗИ у женщины заподозрили возможную патологию - врастание плаценты. Во время операции подозрения подтвердились. Риски были высокие, но врачи с ними успешно справились. Хирурги выполнили метропластику (операцию по восстановлению анатомической целостности и формы матки), а после были проведены роды, пишет Онлайн47. У женщины родился сын, назвали Василий.

- Мне очень хочется сказать теплые слова благодарности каждому, кто подарил жизнь Марии и маленькому Васе. Низкий вам поклон, - цитирует губернатора Ленобласти Александра Дрозденко Интернет-издание.

Добавим, что ребенок появился на свет без осложнений, и вскоре маму выписали домой. Мальчик стабильно набирает вес, Мария тоже чувствует себя хорошо.