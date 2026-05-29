Петербург станет площадкой для саммита ЕАЭС в декабре 2026 года

Новый саммит ЕАЭС пройдет в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) пройдет в декабре в Петербурге. Об этом сообщил Бакытжан Сагинтаев, руководитель коллегии Евразийской экономической комиссии, по итогам саммита в Астане.

- Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге, - рассказал Сагинтаев в своем интервью журналистам.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - это международная организация региональной экономической интеграции, призванная обеспечить свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы между странами-участницами. В состав союза входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Подробности программы и конкретные темы предстоящего заседания пока не разглашаются.

Напомним, ранее три проекта из Санкт-Петербурга получили награды Национальной туристической премии «Маршрут построен».