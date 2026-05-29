ИИ угрожает офисным профессиям: Зумеры массово уходят работать на стройку

Работа на стройке привлекает зумеров стабильность и уровнем зарплат. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Зумеры массово начали уходить на стройки. Спрос на рабочие специальности среди молодежи до 26 лет растет уже не первый месяц. И это логично: более 82% компаний заявляют о нехватке рук, а это значит, что таким специалистам предложат лучшие условия труда, включая зарплату и льготы, рассказала карьерный консультант Зулия Лоикова сетевому изданию «Абзац».

- Кроме того, зумеры прекрасно понимают, что нейросети угрожают офисным профессиям: младшим аналитикам, дизайнерам, переводчикам, моушен-дизайнерам, - говорит Лоикова. - А вот рабочая профессия дает большую стабильность, поскольку ее сложно автоматизировать: роботы пока не способны построить сложную стену, проложить проводку в нестандартном помещении.

Ко всему прочего, в Москве, например, разнорабочие получают на стройке от 70 до 120 тысяч рублей, что выше, чем средняя зарплата офисного специалиста начального уровня, на которого еще надо учиться пять лет. Выходит, на стройке уже в 20 лет можно заработать хорошие деньги, пока твои сверстники еще только стажируются с минимальной зарплатой, резюмирует эксперт.