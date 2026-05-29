Ленобласть помогает ветеранам СВО с открытием и развитием бизнеса

29 мая в Ленобласти состоялось заседание комиссии Госсовета по поддержке ветеранов СВО. Фото: https://max.ru/drozdenko_au_lo

29 мая в Ленобласти состоялось заседание комиссии Госсовета по поддержке ветеранов СВО. На заседании губернатор Александр Дрозденко представил опыт работы с демобилизованными бойцами в регионе. По словам губернатора, власти Ленобласти помогают военным не только восстановиться, но и открыть и развить бизнес, начиная от обучения и заканчивая сопровождением. Об этом сообщил Александр Дрозденко в своих соцсетях.

- Наш подход получил высокую оценку от Алексея Дюмина, секретаря Государственного совета и члена Совета безопасности РФ. Особо хочу отметить, что у нас самый доступный льготный заем в стране для бизнеса участников СВО - всего 1 процент, - отметил Дрозденко. - Для ИП действует налог в размере 1 процента при выручке до 10 миллионов рублей. Кроме того, мы предлагаем обучение по программе «Бизнес Героев 47» и гранты на развитие бизнеса в размере от 750 тысяч до 3 миллионов рублей.

По словам губернатора, Ленобласть может сделать больше и помочь бойцам СВО с организацией целевых закупочных сессий для небольших заказов, компенсацией работодателям затрат на доступную среду в общежитиях и частично компенсировать это ветеранам, а также предоставить землю прошедшим обучение и планирующим открыть производство и ввести субсидии на создание рабочих мест и затраты при трудоустройстве ветеранов с инвалидностью.

- Наши предложения были услышаны. Мы уже оказываем помощь, но планируем продолжать и расширять ее, - добавил Дрозденко.