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НовостиОбщество29 мая 2026 18:51

На стадионе «Динамо» почтили память участников матча в блокадном Ленинграде

Бельский: Несмотря на трудности, ленинградцы показали, что город не сломить
Маргарита СУРИНА
В Петербурге прошла церемония возложения цветов к памятнику «Футболистам блокадного Ленинграда». Фото: https://max.ru/a_belsky

В Петербурге прошла церемония возложения цветов к памятнику «Футболистам блокадного Ленинграда». Фото: https://max.ru/a_belsky

29 мая на стадионе «Динамо» прошла церемония возложения цветов к памятнику «Футболистам блокадного Ленинграда». Мероприятие посвятили легендарному матчу, который состоялся 84 года назад, в мае 1942 года. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

- В то время город находился в блокаде уже девять месяцев, пережив самую страшную и голодную зиму. Несмотря на все трудности, жители Ленинграда вышли на футбольное поле, чтобы показать врагу и всему миру, что дух города не сломить, - рассказал Бельский.

По словам спикера ЗакСа, матч стал актом мужества и идеологическим ударом по врагу.

- Сегодня это событие напоминает нам о несгибаемом характере жителей блокадного Ленинграда. Низкий поклон всем, кто показал пример мужества и силы духа. Вечная слава их подвигу! – добавил Александр Бельский.