В Петербурге зарегистрировали уголовное дело против создателя «Масяни» Куваева*

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении Олега Куваева*. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге зарегистрировали уголовное дело против создателя известного мультсериала «Масяня» Олега Куваева*. Мужчину обвиняют в призывах подорвать безопасность страны, а также нарушения обязанностей, как иноагента. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

- Куваев*, находясь за границей, разместил в интернете видео, в котором критиковал российскую власть и СВО. В ролике были призывы, которые, по мнению следствия, угрожают безопасности страны. Запись начиналась с обращения «Дорогой российский солдат!» и заканчивалась словом «Пока!», - рассказали в пресс-службе судов города.

Также выяснилось, что мужчина не выполнял обязанности иностранного агента. С декабря 2023 по октябрь 2024 года он не направил в Министерство юстиции России отчеты о своих доходах, зарубежных счетах и имуществе. К слову, ранее Куваев* уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Материалы дела переданы на рассмотрение судье.