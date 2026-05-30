Водителя автомобиля, сливавшего нечистоты в люк, поймали на Гранитной улице

Нарушителя поймали 29 мая на Гранитной улице. Фото: https://t.me/VDKSPB

В Петербурге пресекли незаконный слив отходов в систему водоотведения. Нарушителя – водителя автомобиля - поймали 29 мая на Гранитной улице, 53. На место инцидента прибыли представители «Водоканала», чтобы взять пробы из канализационного колодца и определить состав сливаемой жидкости. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

- Виновника передали полицейским. По факту нарушения подано заявление, - отметили в пресс-службе «Водоканала».

«Водоканал Санкт-Петербурга» напоминает, что нарушение экологических норм при обращении с отходами влечет за собой серьезные последствия. Для юридических лиц предусмотрены штрафы до 250 тысяч рублей, а также временное прекращение деятельности компании на срок до 90 дней.

Если вам известно о случаях незаконного сброса отходов через канализацию, сообщите об этом в полицию или по горячей линии «Водоканала»: 305-09-09.