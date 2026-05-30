Лжеремонтники украли 50 тысяч из кошелька 71-летней пенсионерки в Петербурге

В Петербурге мошенники обокрали пенсионерку под видом ремонтников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красносельском районе Петербурга мошенники похитили 50 тысяч рублей у 71-летней женщины. Аферисты представились работниками коммунальных служб и под предлогом проверки вентиляции проникли в ее квартиру. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Из кошелька пенсионерки пропали 50 тысяч рублей. Полиция начала поиски злоумышленников. Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось выяснить, на какой машине уехали воры. Ориентировка была передана всем постам, - рассказала пресс-служба ведомства.

На следующий день в Киришах Ленобласти инспекторы ГИБДД остановили машину. В салоне находились трое мужчин в возрасте от 32 до 47 лет, приехавших из Смоленской, Вологодской и Новгородской областей. Все они были задержаны по подозрению в краже.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям в Петербурге и Ленобласти.