В Петербурге безработный напал на 16-летнего подростка с ножом и отобрал телефон

Мужчину отправили под стражу за разбой. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Колпинском районе Петербурга задержали мужчину, напавшего на 16-летнего юношу. Угрожая ножом, неизвестный отобрал у студента мобильный телефон и скрылся. Общий ущерб составил 23 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел 28 мая около полудня у дома на бульваре Трудящихся.

- Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 26-летний безработный из Ленобласти. Похищенный телефон был изъят и возвращен владельцу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что лжеремонтники украли 50 тысяч из кошелька 71-летней пенсионерки в Петербурге. Аферисты представились коммунальщиками и под предлогом проверки проникли в квартиру.