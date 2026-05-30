Lada улетела в отбойник и перевернулась на трассе в Ленобласти

Иномарка потеряла управление и столкнулась с отбойником. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трое человек погибли в ДТП на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Автомобиль Lada Largus, следовавший по трассе А-181, потерял управление и влетел в отбойник. В результате столкновения машина перевернулась на крышу. В аварии погибли три человека, среди которых был ребенок.

- Еще одного несовершеннолетнего пассажира удалось доставить в больницу до прибытия пожарных и спасателей. Обстоятельства произошедшего уточняются, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Ленобласти.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства случившегося.

МЧС России напоминает водителям о важности соблюдения скоростного режима, особенно на дорогах с интенсивным движением. Не менее важно всегда пристегиваться самим и следить за тем, чтобы были пристёгнуты дети.

В случае происшествия следует немедленно звонить по номеру 112. Будьте внимательны на дорогах и берегите себя и своих близких.