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НовостиПроисшествия30 мая 2026 15:44

Двое подростков влетели в автомобиль в центре Петербурга и оказались в больнице

Авария случилась на пересечении 6-й Красноармейской улицы и улицы Егорова
Маргарита СУРИНА
Подростков госпитализировали с травмами средней тяжести.

Подростков госпитализировали с травмами средней тяжести.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Адмиралтейском районе Петербурга подростки на питбайке влетели в автомобиль «Лада Гранта». Авария случилась 29 мая около 14:40 на пересечении 6-й Красноармейской улицы и улицы Егорова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- 16-летний водитель питбайка при проезде нерегулируемого перекрестка столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 46-летнего мужчины. Оба участника инцидента - 16-летний мотоциклист и его 14-летний пассажир - были доставлены в больницу с травмами средней тяжести, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении водителя питбайка составлены административные протоколы за отсутствие водительских прав, несоблюдение дорожных знаков, несоблюдение правил перевозки пассажиров и управление без шлема.

Полиция начала проверку по факту случившегося.