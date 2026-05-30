КГА согласовал проект храмового комплекса Покрова Пресвятой Богородицы

В Петербурге согласовали облик для нового храма. Фото: vk.com/kgagov

Благотворительный фонд «Под Покровом Царицы Небесной» заказал разработку проекта будущего храмового комплекса у ЗАО «Петербургский НИПИГрад». Комплекс будет построен на участках 13 и 14 улицы Ворошилова и будет включать Большой храм Покрова Пресвятой Богородицы и мемориальную колокольню-памятник в честь погибших защитников Отечества. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

- Большой храм будет иметь крестообразную форму и сможет вместить до 800 человек. В его состав войдут нижняя и верхняя церкви, трехчастный алтарь, два придела с апсидами и притвор. Здание будет увенчано пятью куполами: одним большим световым и четырьмя декоративными, - рассказали в пресс-службе комитета.

В цокольном этаже храма разместятся крещальня, библиотека с кабинетом, лекционный зал, иконная лавка, комната отдыха для священнослужителей и другие служебные помещения.

На прилегающей территории будут проведены работы по благоустройству и озеленению, обустроены тротуары, парковка и зоны для хранения велосипедов.