Взрослые умерли на месте, ребенок – в больнице: Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Ленобласти с четырьмя погибшими

Lada улетела в отбойник и перевернулась на трассе в Ленобласти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии на 124-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Трагедия на дороге унесла жизни четырех человек, включая ребенка. Все произошло около трех часов дня 30 мая. Водитель «Лада Ларгус» не справился с управлением и влетел в отбойник. В машине было четверо, автомобиль упал в кювет и перевернулся на крышу. Все, кто были в авто, погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП 46-летний водитель и его пассажирки 47 и 75 лет от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. 11-летнего мальчика в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу Выборга, однако спасти его не удалось - полученные травмы были несовместимы с жизнью, - уточнили в полиции.

В момент аварии все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ - ответственность за нарушение ПДД (в трезвом состоянии), повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.