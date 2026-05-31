Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух женщин и убийстве одной из них в 2006 году. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржца задержали за убийство, совершенное 20 лет назад. Вечером 24 февраля 2006 года трое фигурантов дела напали на улице Хлопина на двух иностранок. В результате нанесенных телесных повреждений одна женщина погибла, второй успели оказать медицинскую помощь. Благодаря тому, что следователи проводят сегодня системную работу по раскрытию преступлений прошлых лет, убийцу удалось найти. Им оказался местный житель, сообщили в Следкоме РФ и опубликовали видео с обвиняемым в наручниках: судя по кадрам, тот понял, за что его задержали.

- Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям за покушение на убийство двух лиц и убийство, - уточнили в Следственном комитете. - Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Петербуржца задержали за убийство, совершенное 20 лет назад Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух женщин и убийстве одной из них в 2006 году.

В раскрытии столь непростых дел прошлых лет участвуют следователи, криминалисты, оперативники. В настоящее время продолжается проведение следственных действий для установления всех обстоятельств и соучастников преступлений.