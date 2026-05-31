Уголовным делом обернулась гибель 12-летнего руфера, сорвавшегося с 8 этажа в Петербурге

Подросток умер в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

12-летний школьник сорвался с 8 этажа дома в Московском районе. Он был любителем прогулок по высоткам, и одна из таких вылазок оказалась последней. Вечером 30 мая юный руфер вместе с еще одним подростком забрались в элитный ЖК на Московском проспекте, 82. Среди руферов место известное: привлекательные для них крыши, высокий шпиль и, соответственно, эффектное фото на фоне всего этого. Но не в этот раз.В Сети появилось видео последних секунд жизни подростка, попавших на камеру видеонаблюдения. Школьник, скрывший лицо под кепкой и балаклавой, взглянул в камеру, затем перелез через балконные перила, зацепился за провод, свисающий с фасада, и попытался по нему подтянуться вверх, но почти сразу рухнул вниз.

- Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии в медучреждение, где скончался, - рассказали «КП-Петербург» в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По камерам при этом видно, что приятель никак не способствовал гибели подростка. В полицию позвонили прохожие.

Обновление от 20:44: По данным ГСУ СК России Санкт-Петербургу, подросток упал с балкона 9-го этажа. В настоящий момент следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.