С 1 июня в Пулково стартует посадка на рейс по биометрии

Биометрия должна ускорить и упростить предполетные процедуры. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня 2026 года в аэропорту Пулково запустят регистрацию и посадку на рейс по биометрии. Воздушная гавань Петербурга станет первым аэропортом в стране с таким проектом. С 1 июня технология станет доступна для всех пассажиров, вылетающих из Северной столицы в московское Шереметьево. Биометрия должна ускорить и упростить предполетные процедуры. Это будет особенно актуально уже в ближайшее время - в дни проведения ПМЭФ, когда в город хлынут тысячи участников из Москвы.

- Тестирование прохода через биометрические ворота в Пулково началось еще в 2025 году, - рассказали в пресс-службе аэропорта. - По прогнозам на 2028 год, биометрическими сервисами в Пулково будут пользоваться около 4 миллионов человек.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, куда можно интересно слетать из Пулково этим летом: Китай, например, завлекает туристов пандами и обучением кунг-фу, а Беларусь - санаториями. Среди новых направлений – Марокко, а в числе закрепивших за собой топовые позиции - Турция, Египет, Сочи.