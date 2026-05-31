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НовостиОбщество31 мая 2026 19:22

137 ДТП с участием мототранспорта произошло в Петербурге и области с начала года

В прошлом году таких аварий насчитали 1135
Анна ГРЕНЬ
Тем не менее постепенно культура вождения меняется.

Тем не менее постепенно культура вождения меняется.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В прошлом году в Петербурге и Ленобласти зарегистрировали 1135 ДТП с участием мототранспорта, 24 человека погибли. С начала нынешнего года уже произошло 137 аварий, один человек погиб, пишет Онлайн47 со ссылкой на данные Госавтоинспекции. Традиционно самыми опасными периодами остаются начало и конец мотосезона.

- Весной на дорогах еще сохраняются песок и остатки зимней грязи, а осенью опасность создают мокрый асфальт и листья. Однако решающим фактором в большинстве случаев по-прежнему это поведение самих участников движения, - цитирует сетевое издание командира второй роты Госавтоинспекции ГУ МВД России по Петербургу и ЛО, капитана полиции Дениса Дворнова.

Но в то же время отмечается снижение детской смертности: впервые за несколько лет ни один ребенок не погиб в ДТП с участием мототехники. Этому способствовала масштабная профилактическая работала в детских лагерях, садоводствах и школах.

Сдвинулось что-то и в вопросе продажи питбайков и другого «спортивного инвентаря», который подростки нередко используют на дорогах общего пользования: часть продавцов уже добровольно отказывается продавать их несовершеннолетним без присутствия родителей.