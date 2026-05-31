35-40 тысяч на семью: Во сколько обойдется отдых в Петербурге в период белых ночей

Отдых в июне в городе на Неве влетит в копеечку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Июнь – один из самых популярных месяцев для туристов. В это время в Петербурге наступают белые ночи, и потому традиционно путешествие в Северную столицу влетит в копеечку. Так, самые дешевые семейные номера в этом году обойдутся в 1, 5 тысячи рублей, если, конечно, вы успеете их забронировать: в период белых ночей найти что-то дешевле 3-4 тысяч рублей за ночь – большая редкость. Что же до водных прогулок, которые, считай, обязательная программа в городе на Неве, то цены на ночные поездки начинаются от 750-1000 рублей, дневные – от 500-700 с человека. Автобусная экскурсия с посещением Эрмитажа (просто вход в музей – 700 рублей), - пишет Онлайн47.

- В кафе и ресторанах средний счет на человека будет от 1 тысячи рублей, - подсчитывает сетевое издание. - Недорогими считаются сетевые кафе со средним счетом от 300-400 рублей на человека. Можно выбрать бизнес-ланч, если гуляете в будний день.

Еще одна статься расходов – такси. Летом поездка из центра до окраины обходится в среднем в 2-4 тысячи рублей. Если кататься на небольшие расстояния, то за неделю может уйти до 3 тысяч. Таким образом, в среднем семья из трех человек за неделю оставит в Петербурге около 35-40 тысяч рублей, не считая перелета.