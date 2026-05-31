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НовостиОбщество31 мая 2026 21:03

Это все мифы: Эксперт рассказал, какие на самом деле работники получаются из поколения Z

Руководитель центра карьеры Ляшкова: Зумеры не ленивые и не безответственные
Анна ГРЕНЬ
Чего хочет от работы современная молодежь?

Чего хочет от работы современная молодежь?

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

У каждого поколения своя работа мечты. Вокруг поколения Z ходит множество мифов, в том числе, что они безответственные, не хотят работать и требуют много денег. Но руководитель Молодежного центра карьеры Нижегородской области КУПНО Елизавета Ляшкова с этим не согласна.

- Больше откликов на карьерную консультацию идет именно от зумеров. Они даже в своем довольно юном возрасте понимают значимость осознанного выбора профессии, записываются, приходят, общаются со специалистами и простраивают свой карьерный трек», - поделилась Ляшкова с Федерал Пресс. - Более того, они не боятся менять сферу деятельности. Их задача и желание - попробовать как можно больше и подобрать того работодателя, который им подойдет.

Возможно, из этого и следует миф, что зумеры часто увольняются. Однако всего лишь 11 % респондентов пишут заявление об увольнении чаще раза в год.

- Есть еще мнение, что они хотят получать большие деньги, но на самом деле для них большее значение имеют ценности и корпоративная культура внутри команды. Они предпочитают работать там, где они чувствуют свою значимость, понимают, что они действительно меняют мир, - дополняет эксперт.