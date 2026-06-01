Первые пассажиры воспользовались биометрической посадкой в Пулково

Пулково стал первым аэропортом России, внедрившим биометрию для предполетных процедур. Фото: пресс-служба Пулково

С 1 июня в Пулково заработал биометрический проход на посадку. Первыми новую услугу опробовали пассажиры, вылетевшие рейсом из Петербурга в Москву, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Технология стала доступна для всех путешественников, следующих в московское Шереметьево. Пулково стал первым аэропортом России, внедрившим биометрию для предполетных процедур, - отмечается в сообщении.

Тестирование системы началось осенью 2025 года - тогда в терминале прошла первая демонстрация технологии. Теперь биометрические ворота работают в штатном режиме, ускоряя и упрощая подготовку к вылету.

По прогнозам аэропорта, к 2028 году биометрическими сервисами в Пулково будут пользоваться около 4 млн человек. Особенно востребованной новая услуга станет в дни проведения Петербургского международного экономического форума, когда в город прилетают тысячи участников из Москвы.