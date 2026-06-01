Продажу алкоголя запретили в Ленобласти 1 июня

Ограничение действует до 11:00 2 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области начал действовать запрет на продажу спиртного, приуроченный к Международному дню защиты детей - 1 июня. Ограничение действует с 31 мая в 22:00 и до 11:00 2 июня.

Продавцам, которые нарушат запрет, грозят штрафы, а саму продукцию в этом случае могут изъять. Исключение сделано для предприятий общепита и магазинов беспошлинной торговли.

- Подобные ограничения в регионе вводятся также в последнюю субботу июня, когда страна отмечает День молодежи, и 1 сентября - в День знаний. Это прописано в областном законе, - напоминают местным жителям.

В Петербурге на 1 июня запрета на продажу алкоголя нет. Однако в городе действует ограничение в день праздника выпускников «Алые паруса». В этом году он состоится 27 июня.