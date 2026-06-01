Более 150 человек проверила полиция на складе и заводе в Красносельском районе

Территории предприятий и прилегающие площадки обследовали кинологи. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции Петербурга провели очередную проверку мест, где работают иностранцы. В этот раз проверили склад на Волхонском шоссе и расположенный рядом мусороперерабатывающий завод.

- Территории предприятий и прилегающие площадки обследовали кинологи со служебными собаками. Особое внимание уделяли складским помещениям, транспорту и местам, где живут и отдыхают работники, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего полицейские проверили 40 единиц автотранспорта и 156 человек, из которых лишь 31 человек был мигрантом. Большинство иностранцев находились в России законно. Однако пятерых нарушителей все же нашли. Их доставили в дежурную часть, на каждого составили административный протокол.

В полиции подчеркнули, что такие рейды находятся на постоянном контроле руководства главка. Их будут проводить регулярно и в дальнейшем.