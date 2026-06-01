Петербург вошел в топ-10 регионов России по благосостоянию семей с детьми

В пятерку лидеров вошли в основном добывающие регионы и Москва. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Семья с двумя работающими родителями и двумя детьми в Петербурге после всех обязательных трат может располагать свободными 70,2 тысячи рублей в месяц. С таким показателем город занял седьмое место в рейтинге РИА Новости.

- Средняя зарплата в Северной столице позволяет семье иметь на руках почти на 19 тысяч рублей больше, чем в среднем по стране. Общероссийский показатель составляет 51,5 тысячи рублей, - следует из данных исследования.

Ленинградская область расположилась на 14-й строчке, поднявшись за год на пять позиций. В 47-м регионе у семьи с двумя детьми после минимальных трат останется 56,6 тысячи рублей. Если в семье растет только один ребенок, свободная сумма достигнет 76,4 тысячи рублей.

В пятерку лидеров вошли в основном добывающие регионы и Москва. Первое место сохранил Ямало-Ненецкий автономный округ - там свободный остаток семьи с двумя детьми составил 141,4 тысячи рублей. Далее идут Ханты-Мансийский АО (102,6 тысячи), Магаданская область (94,9 тысячи), Сахалинская область (87,7 тысячи). Москва заняла пятую строчку с показателем 84,6 тысячи рублей.

В четырех регионах свободный остаток оказался отрицательным. Это означает, что без дополнительных доходов прожить там невозможно. В Ингушетии минус 13,4 тысячи рублей, в Чечне минус 13,2 тысячи, в Кабардино-Балкарии минус 9,9 тысячи, в Дагестане минус 2,8 тысячи.