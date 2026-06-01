Александр Беглов подарил машину семье, в которой родилась уникальная четверня

Семья Юрия Филиппова и Марии Макаренко уже получила статус многодетной. Фото: пресс-служба Смольного

В День защиты детей губернатор Петербурга Александр Беглов лично поздравил семью, в которой родились первые в России девочки с полностью одинаковым набором хромосом. 1 июня из роддома выписали четверню с идентичной генетикой - Аню, Соню, Василису и Настю.

- Это большой профессиональный подвиг врачей. Благодарю специалистов роддома №17, Детской городской больницы №1 и Мариинской больницы. Медики показали высочайший профессионализм и решили сложнейшую задачу, - отметил Беглов.

Семья Юрия Филиппова и Марии Макаренко уже получила статус многодетной. Им назначили все положенные выплаты и пособия. Родителям предоставят федеральный и региональный материнские капиталы. Семью поставили в очередь на получение земельного участка. С сегодняшнего дня с родителями начнет работать социальная няня, а если потребуется - то две.

Из городских пунктов проката семье выдали кроватки, коляски и другие вещи. Также родители получат городские наборы для новорожденных. При необходимости им окажут психологическую и юридическую помощь.

Губернатор вручил родителям ключи от автомобиля «Лада Ларгус» с четырьмя детскими автокреслами. Этот подарок поможет многодетной семье удобно передвигаться.