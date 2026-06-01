Отцу мальчика удалось спасти. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Пожар в ленинградской деревне, в котором погиб 13-летний мальчик, начался из-за взрыва газового баллона в гараже. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ленобласти.

Напомним, несчастный случай произошел в деревне Борисова Грива вечером 31 мая. Газовый баллон лежал в гараже в 20 метрах от жилого дома на Грибной улице. По неизвестным пока обстоятельствам он взорвался, и начался пожар.

Ребенок скончался на месте от полученных травм. Отцу мальчика удалось спасти, но он получил травмы. От дома остались лишь испепеленные руины.

Фото: СК Ленобласти

- Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили следователи.

На место происшествия выезжало руководство следственного отдела, следователи-криминалисты, сотрудники полиции и эксперт. Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия. Назначены экспертизы, которые помогут установить точную причину взрыва.