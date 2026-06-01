Александр Беглов вручил 10 жилищных сертификатов многодетным семьям

В этом году на жилищные сертификаты в городской казне заложили 7,1 млрд рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил десять жилищных сертификатов многодетным семьям. Торжественная церемония вручения государственных жилищных свидетельств прошла 1 июня в библиотеке имени Маяковского на набережной Фонтанки.

- Собственное современное жилье - это основа семейного благополучия и гармоничного развития детей. За последние пять лет почти 110 тысяч петербургских семей смогли улучшить свои жилищные условия, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

В этом году на жилищные сертификаты в городской казне заложили 7,1 млрд рублей. Эти деньги помогут приобрести жилье 853 семьям. Средний размер одной выплаты составит 8,3 млн рублей.

Получить социальную выплату могут многодетные семьи с тремя и более детьми, включая усыновленных. При этом старшему ребенку должно быть не больше 18 лет. Если он учится очно, то планка повышается до 23 лет. С момента получения сертификата у семьи есть семь месяцев, чтобы подобрать квартиру или дом в Петербурге или Ленинградской области.