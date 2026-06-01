Приставы не смогли поставить на ноги пьяную должницу по алиментам из Карелии

На звонки и вызовы судебного пристава она не отвечала и скрывалась. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Карелии приставы нашли мать, бросившую грудного сына и забывшую про алименты. Она была настолько пьяна, что даже не смогла сама стоять на ногах, рассказал портал «Карелинформ».

Женщина из Сегежи родила сына, но почти сразу отказалась от него. Нерадивую мать лишили родительских прав, а малыша отдали в приемную семью. Тем не менее, биологической родительнице назначили алименты, которые она не платила.

- Женщина вела маргинальный образ жизни и злоупотребляла спиртным. На звонки и вызовы судебного пристава она не отвечала и скрывалась, - рассказало сетевое издание.

Тогда приставы решили действовать. Им удалось застать должницу дома, но состояние женщины было таким, что сначала ее нужно было буквально поставить на ноги, чтобы доставить в отделение, а это оказалось почти невозможным.

Тем не менее, в отношении неплательщицы удалось составить административный протокол. Суд рассмотрел материалы и привлек женщину к ответственности. В ведомстве предупредили: если она и дальше будет уклоняться от уплаты алиментов, могут возбудить уже уголовное дело.