Приставы взыскали 715 млн рублей алиментов с петербуржцев с начала 2026 года

Среди должников более 12 тысяч - мужчины, а около 1,8 тысяч – женщины. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

За первые четыре месяца текущего года в Петербурге в пользу несовершеннолетних взыскали почти 715 миллионов рублей. Это на 83 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу. Доля исполнительных производств достигла 95,3 процента.

- На 1 мая в работе у приставов находилось около 14 тысяч дел о взыскании алиментов. Среди должников более 12 тысяч - мужчины, а около 1,8 тысяч – женщины, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Более 9 тысяч алиментщиков ограничены в праве выезда за границу, благодаря чему взыскано свыше 21 миллиона рублей. Более 3,3 тысячи водителей были лишены права управления транспортными средствами, в рамках этих производств взыскано более 120 миллионов рублей.

Кроме того, порядка 7 тысяч должников внесены в реестр неплательщиков алиментов. С момента запуска ресурса почти 1,5 тысячи должников исключены из реестра после погашения задолженности.

Судебные приставы также активно привлекают должников к ответственности: составлено 807 протоколов об административных правонарушениях, суды рассмотрели 787 дел, и 745 граждан были привлечены к обязательным работам.