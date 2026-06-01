Выставку к 100-летию инженера Игоря Горынина открыли на Малой Садовой

Разработки академика до сих пор используют для создания уникальных материалов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Петербурга на Малой Садовой улице заработала уличная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения металлурга и инженера Игоря Горынина. Об этом сообщил Piter.TV.

- В честь юбилея ученого также проведут научные конференции, образовательные проекты и встречи с молодыми специалистами. К празднованию присоединятся ведущие вузы, научные центры и промышленные предприятия страны, - сообщило издание.

Разработки академика до сих пор используют для создания уникальных материалов. Благодаря его открытиям строят весь современный российский флот и морские установки для добычи газа и нефти. Также труды Горынина применяют в атомной энергетике, обеспечении национальной безопасности и освоении Арктики.

Вся профессиональная жизнь Игоря Васильевича была связана с одним вузом - бывшим «Прометеем». Молодым инженером он пришел туда в 1949 году и проработал в этих стенах 66 лет.