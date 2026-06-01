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НовостиОбщество1 июня 2026 12:33

Около миллиона цветов высадили за последнюю неделю мая в Петербурге

За последнюю неделю мая специалисты высадили 980 тысяч летних цветов
Маргарита СУРИНА
Специалисты укоренили 12 тысяч кустарников и отремонтировали 28 тысяч квадратных метров газонов.

Специалисты укоренили 12 тысяч кустарников и отремонтировали 28 тысяч квадратных метров газонов.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на прохладную погоду, коммунальные службы Петербурга активно занимались благоустройством города. За последнюю неделю мая специалисты высадили 980 тысяч летних цветов, укоренили 12 тысяч кустарников и отремонтировали 28 тысяч квадратных метров газонов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

- Кроме того, были проведены работы по поддержанию порядка в скверах и общественных пространствах. Промыты 2,5 тысячи урн, 1,7 тысяч скамеек и 17 тысяч погонных метров садовых ограждений. Дорожные предприятия уделили внимание уборке мусора и прочистке патрубков системы водоотведения, - отметили в пресс-службе комитета.

На полигон вывезли 1,6 тысячи кубометров мусора и 1,5 тонны смета. На магистралях работает 608 единиц техники и 895 сотрудников ручного труда, а в парках и на бульварах - 284 машины и 968 специалистов.