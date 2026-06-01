Татьяна Буланова рассказала о том, как ее затравили в театральном вузе

Татьяна Буланова рассказала о стрессе на вступительных экзаменах в вуз. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Началась пора экзаменов в школе, колледжах и университетах. Российские звезды тоже вспоминают, как сдавали зачеты и со страхом тянули билеты. Например, Татьяна Буланова в разговоре с Общественной Службой Новостей заявила, что мечтала быть актрисой – планировала поступить в театральный вуз. Причина, по которой певицу не взяли очень неожиданная:

- Сказали, что у меня есть проблемы с дикцией, - цитируют Буланову в издании. – Члены комиссии в университете так и заявили мне, что я речевой инвалид. Попросили меня покинуть аудиторию. Я, конечно, много плакала тогда. Уж очень хотелось поступить на актерское. При этом до этого случая в вузе даже не подозревала, что у меня есть какие-либо дефекты в речи. Это позволило мне как-то начать работу над собой.

Татьяна называет свой опыт ужасным, однако все-таки именно он в том числе помог ей выбиться в школу-студию и попасть на сцену, но уже с песнями.