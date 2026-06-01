Внешний облик обновленного крематория на Шафировском согласовали в Петербурге

В Петербурге согласовали облик крематория в Ручьях. Фото: пресс-служба КГА

Градостроительный комитет Петербурга одобрил проект реконструкции крематория, расположенного на Шафировском проспекте. Проект разработала компания «СИРИУС» по заказу ГУП «Ритуальные услуги». Об этом сообщила пресс-служба КГА. Ранее проект обсуждался на Градостроительном совете при правительстве города и был доработан с учётом замечаний экспертов.

- Крематорий в историческом районе Ручьи был построен в начале 1970-х годов. Его архитекторы - Наталья Захарьина, Давид Гольдгор и Александр Константинов - создали здание в стиле советского модернизма, - отметили в пресс-службе комитета.

Проектировщики решили сохранить исторический облик здания. Новые элементы будут выполнены в соответствии с традициями и архитектурным стилем оригинального проекта. Для отделки фасадов планируется использовать мраморизированный известняк различной фактуры и цветов, а также полированный камень.

Реконструкция крематория в Ручьях будет заключаться в его деликатном обновлении без сноса или радикальной перестройки.