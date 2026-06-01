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НовостиОбщество1 июня 2026 14:07

Более 66 тонн опасного мусора собрали экослужбы в Петербурге за последнюю неделю мая

Специалисты провели 7 выездов для проверки сообщений о нефтеразливах
Маргарита СУРИНА
За неделю специалисты приняли 66,2 тонны опасных отходов от населения.

За неделю специалисты приняли 66,2 тонны опасных отходов от населения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 66 тонн опасного мусора собрали экослужбы в Петербурге за последнюю неделю мая. С 25 по 31 мая аварийные специалисты обработали 429 обращений граждан по вопросам экологической безопасности, а также совершили 20 выездов, в том числе для устранения ртутных загрязнений.

- Специалисты СПб ГКУ «Пиларн» провели 7 выездов для проверки сообщений о нефтеразливах. В некоторых местах, включая Обводный канал у Советской улицы, реку Мойку между Красным и Синим мостами и Дудергофский канал у моста Ахмата Кадырова, была проведена обработка активной пеной. На остальных участках следов нефтепродуктов не обнаружили, - рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию.

Также за неделю специалисты приняли 66,2 тонны опасных отходов от населения. Кроме этого, были проведены работы по очистке водных объектов от загрязнений и мусора. В результате вывезли 30 кубических метров отходов.