Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 14:42

88-летняя бабушка из Ленобласти основала секту, где адепты приносили ей миллионы рублей

Во время обысков в резиденции секты силовики обнаружили более 10 миллионов рублей
Маргарита СУРИНА
От лидера секты страдали пожилые люди.

От лидера секты страдали пожилые люди.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция задержала женщину, основавшую секту, где ей приносили миллионы рублей. Об этом сообщил источник «КП-Петербург». Силовики провели операцию по задержанию членов секты во Всеволожском районе Ленобласти. Руководителем секты оказалась 88-летняя бабушка из Петербурга.

- Родственники участников секты жаловались, что у пожилых людей забирали накопления и пенсии. Каждый адепт должен был ежемесячно вносить около 7 тысяч рублей на «общие нужды» и приобретать лекции женщины на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, - рассказал источник «КП-Петербург».

Во время обысков в резиденции секты силовики обнаружили более 10 миллионов рублей наличными и драгоценности. Деятельность секты прекращена.

В отношении женщины составили административный протокол за нарушение законодательства о религиозных объединениях. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.