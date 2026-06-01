88-летняя бабушка из Ленобласти основала секту, где адепты приносили ей миллионы рублей

От лидера секты страдали пожилые люди. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция задержала женщину, основавшую секту, где ей приносили миллионы рублей. Об этом сообщил источник «КП-Петербург». Силовики провели операцию по задержанию членов секты во Всеволожском районе Ленобласти. Руководителем секты оказалась 88-летняя бабушка из Петербурга.

- Родственники участников секты жаловались, что у пожилых людей забирали накопления и пенсии. Каждый адепт должен был ежемесячно вносить около 7 тысяч рублей на «общие нужды» и приобретать лекции женщины на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, - рассказал источник «КП-Петербург».

Во время обысков в резиденции секты силовики обнаружили более 10 миллионов рублей наличными и драгоценности. Деятельность секты прекращена.

В отношении женщины составили административный протокол за нарушение законодательства о религиозных объединениях. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.