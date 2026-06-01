Критик Соседов похвалил вокальные данные Волочковой

Анастасии Волочковой посоветовали совершенствовать вокальные данные. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пока Анастасия Волочкова готовит новые песни и музыкальные шоу, в соцсетях продолжаются споры о том, нужно ли было балерине так резко менять свое амплуа. Критик Сергей Соседов в интервью Общественной Службе Новостей заявил, что у светской львицы все в порядке с голосом и ей не нужно обращать внимание на хейтеров. По словам музыкального эксперта, он давно следит за новой страницей в карьере Волочковой, и она неплохо справляется.

- Мне нравится то, что Настя пытается развиваться не только в балете, но и в музыке. У нее неплохой голос. Она может успешно выступать на публике и способна сделать из этого симбиоза отличное шоу: станцевать и спеть. Но ее уровень пока что – это локальные вечеринки, камерные концерты. Достичь уровня мэтров эстрады вряд ли возможно, - цитируют Соседова в ОСН.

Критик посоветовал артистке упражняться над вокалом и дальше, а выступать с песнями на большую аудиторию, считает музыкальный эксперт, Волочковой пока рановато.