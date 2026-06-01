Всех троих организаторов задержали. Фото: https://t.me/spb_police78

Незаконный цех по производству водки и виски обнаружили в подвале Ленобласти. Инцидент произошел в Ломоносовском районе в деревне Пески. Силовики задержали троих мужчин, организовавших цех для производства алкоголя без лицензии. Двое местных жителей и иностранец готовили паленку и хранили ее в грузовом терминале на Поселковой улице в Шушарах. Там нашли склад с нелегальным сырьем для производства поддельного алкоголя.

- В цехе обнаружили специализированное оборудование для смешивания жидкостей и автоматическая линия розлива. Изъято 10 тонн спирта и свыше 20 тысяч литров готовой продукции, разлитой по бутылкам с этикетками известных брендов водки, коньяка и виски, но без акцизных марок, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные взяты под стражу до избрания меры пресечения. Расследование продолжается.