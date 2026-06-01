Диетолог назвала продукты, которых не должно быть в школьных обедах

Диетолог рассказала о том, какие должны быть школьные обеды. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У школьников начались каникулы, а их родители осмысляют, каким теперь должен быть их рацион на протяжении лета. В разговоре с Общественной Службой Новостей врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заявила, что главное не использовать в приготовлении пищи полуфабрикаты – именно они вреднее всего. Как считает эксперт, опасными для обеда являются пельмени, наггетсы, пицца и сосиски, так как в них много соли, жиров, а также усилителей вкуса и разных консервантов.

- Эти блюда не входят в стандарты, разработанные для школьного меню. Кроме того, для детей опасны рафинированные углеводы: от сахара и джема до сгущенного молока и белого хлеба. К сожалению, контроль качества в столовых в школах сейчас снижен, как и качество питания от сторонних организаций, - говорит специалист.

Если ребенок будет увлекаться выпечкой в буфете, то ему грозит ожирение, сахарный диабет и другие хронические болезни, предупреждает диетолог. По мнению Диановой, нужно вернуть в школы высокий стандарт контроля, свежести и безопасности еды.