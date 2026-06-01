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НовостиОбщество1 июня 2026 15:23

Дороги к трем центрам детского допобразования обновят в Петербурге

Планируется обновить три улицы: проспект Мечникова, Новочеркасский и Богатырский проспекты
Маргарита СУРИНА
Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дороги к трем центрам детского допобразования восстановят в Петербурге. Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города (КРТИ).

- Планируется обновить три улицы: проспект Мечникова (ведет к Дому детского творчества Калининского района), Новочеркасский проспект (обеспечивает доступ к «Охтинскому Центру эстетического воспитания») и Богатырский проспект (там находится Центр детского и юношеского музыкально-хореографического искусства Приморского района), - отметили в пресс-службе комитета.

В комитете также подчеркнули, что обновление дорог, ведущих к учреждениям дополнительного образования, имеет большое значение, особенно во время каникул, когда дети часто посещают центры творчества и спортивные секции.