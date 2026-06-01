Неделю назад в Северной столице утвердили план мероприятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге пройдут фестивали культуры славянских и финно-угорских народов. На совещании под руководством губернатора Александра Беглова обсудили вопросы укрепления межнациональных отношений в городе. Неделю назад в Северной столице утвердили план мероприятий по реализации стратегии госнацполитики.

- 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России. Он подчеркнул важность уважения к культурам и духовным ценностям всех народов страны. В Петербурге, который уже много лет является многонациональным, жители трудились на благо Родины и защищали страну, - рассказал Александр Беглов.

Также в городе действует программа «Создание условий для обеспечения общественного согласия». В 2025 году в мероприятиях, посвященных культуре и традициям разных народов, приняли участие 56 тысяч петербуржцев.

Согласно новому плану, в 2026–2028 годах ежегодно будет проводиться более 100 таких мероприятий.