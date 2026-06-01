Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июня 2026 15:51

Двое школьников пострадали от укусов гадюк в Холмске

Оба ребенка находятся под наблюдением врачей, состояние старшего удалось стабилизировать
Юлия СТАЛИНА
Состояние детей стабилизировалось, но они все также остаются под наблюдением медиков.

Состояние детей стабилизировалось, но они все также остаются под наблюдением медиков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сразу два случая нападения змей на детей произошли в Холмске на Сахалине. Как сообщает «ФедералПресс», 31 мая от укусов гадюк пострадали мальчики 9 и 15 лет. Оба несовершеннолетних были госпитализированы, причем старший подросток оказался в реанимации.

По данным регионального министерства здравоохранения, состояние 15-летнего школьника на утро 1 июня удалось стабилизировать. В ближайшее время врачи планируют перевести его из реанимационного отделения для дальнейшего лечения и наблюдения.

- Состояние 15-летнего подростка на утро 1 июня удалось стабилизировать. В ближайшее время врачи планируют перевести его из реанимации в другое отделение для дальнейшего наблюдения, - сообщили в региональном Минздраве.

Как рассказали местные жители, оба происшествия произошли в разных районах города и не связаны между собой. Первый случай произошел в районе улицы Полякова. Девятилетний мальчик гулял возле лесополосы, где на него напала гадюка. После укуса ребенка экстренно доставили в областную детскую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Второй инцидент произошел спустя некоторое время в другом микрорайоне Холмска. Там жертвой змеи стал 15-летний подросток, который также находился рядом с лесным массивом. После укуса его срочно госпитализировали, а из-за тяжести состояния поместили в реанимацию.

Сейчас оба школьника находятся под постоянным наблюдением медиков. По информации врачей, угрозы их жизни нет, однако лечение продолжается.