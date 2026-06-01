Двое школьников пострадали от укусов гадюк в Холмске

Состояние детей стабилизировалось, но они все также остаются под наблюдением медиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сразу два случая нападения змей на детей произошли в Холмске на Сахалине. Как сообщает «ФедералПресс», 31 мая от укусов гадюк пострадали мальчики 9 и 15 лет. Оба несовершеннолетних были госпитализированы, причем старший подросток оказался в реанимации.

По данным регионального министерства здравоохранения, состояние 15-летнего школьника на утро 1 июня удалось стабилизировать. В ближайшее время врачи планируют перевести его из реанимационного отделения для дальнейшего лечения и наблюдения.

- Состояние 15-летнего подростка на утро 1 июня удалось стабилизировать. В ближайшее время врачи планируют перевести его из реанимации в другое отделение для дальнейшего наблюдения, - сообщили в региональном Минздраве.

Как рассказали местные жители, оба происшествия произошли в разных районах города и не связаны между собой. Первый случай произошел в районе улицы Полякова. Девятилетний мальчик гулял возле лесополосы, где на него напала гадюка. После укуса ребенка экстренно доставили в областную детскую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Второй инцидент произошел спустя некоторое время в другом микрорайоне Холмска. Там жертвой змеи стал 15-летний подросток, который также находился рядом с лесным массивом. После укуса его срочно госпитализировали, а из-за тяжести состояния поместили в реанимацию.

Сейчас оба школьника находятся под постоянным наблюдением медиков. По информации врачей, угрозы их жизни нет, однако лечение продолжается.