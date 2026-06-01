Репетитор назвала главные ошибки выпускников, из-за которых теряются баллы на ЕГЭ

В России началась сдача ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие выпускники теряют драгоценные баллы на ЕГЭ не на сложных заданиях, а на базовой тестовой части. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на преподавателя русского языка онлайн-школы ЕГЭLand Анастасию Болгову.

По словам эксперта, школьники нередко недооценивают первые задания экзамена, считая их слишком простыми. Именно такая самоуверенность часто становится причиной досадных ошибок.

- Большинство выпускников теряют баллы на ОГЭ и ЕГЭ не на самых сложных заданиях, а на базовой тестовой части. Именно в начале экзамена школьники чаще всего совершают ошибки, которые потом не позволяют получить высокий итоговый результат, - сообщила Анастасия Болгова.

Эксперт объяснила, что к заданиям повышенной сложности учащиеся обычно относятся более ответственно. Они заранее готовятся к возможным трудностям, повторяют теорию и уделяют больше времени тренировкам. А вот тестовую часть многие считают формальностью и выполняют менее внимательно.

- Проблема в том, что к сложным заданиям ученики обычно относятся серьезно. А вот тестовая часть воспринимается как легкая, поэтому внимание к ней снижается, - отметила преподаватель.

По словам Болговой, даже задания базового уровня требуют не только знания правил, но и понимания структуры экзамена. Особенно это касается русского языка, где привычные темы могут быть представлены в необычном формате.

- Для успешного выполнения недостаточно просто знать правило - нужно понимать механику самого задания и владеть алгоритмом решения. Выпускники часто допускают ошибки именно потому, что не до конца понимают формулировку задания или путаются в его структуре, - пояснила эксперт.