Россиянам посоветовали отказаться от поездок в ОАЭ летом 2026 года

Туристом рекомендуют выбирать другие направления для отдыха летом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам стоит с осторожностью планировать поездки в Объединенные Арабские Эмираты в ближайшие месяцы. Как сообщает «Абзац», стратегический аналитик туристического сектора Михаил Абасов заявил, что массовый организованный туризм в ОАЭ пока не восстановился, несмотря на возобновление авиасообщения.

По словам эксперта, запуск прямых рейсов между Россией и Эмиратами стал позитивным сигналом для туристической отрасли, однако говорить о возвращении прежнего уровня спроса пока рано.

- Запуск первого прямого рейса в Дубай безусловно, позитивный технический сигнал. Перевозчики начинают постепенно наращивать частоту полетов, однако пока это не приводит к возобновлению организованного туризма. Пакетные туры в ОАЭ на текущий момент не продаются, - сообщил Михаил Абасов.

Аналитик отметил, что интерес россиян к отдыху в Эмиратах заметно снизился. По его данным, в марте число прибытий туристов в Дубай сократилось на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля отмен ранее забронированных туров достигала 30%.

Эксперт подчеркнул, что в условиях сохраняющейся неопределенности путешественникам следует внимательно оценивать возможные риски.

- Для самостоятельных путешественников, готовых нести все риски, направление уже доступно. Однако для большинства граждан я не рекомендую ОАЭ на ближайшие месяцы. Безопасность остается приоритетом, поэтому пока сохраняется рекомендация МИД РФ о воздержании от поездок, - пояснил Абасов.

По его прогнозу, полноценное восстановление организованного турпотока в Эмираты возможно не раньше октября 2026 года, когда традиционно начинается высокий туристический сезон.

В качестве альтернативных направлений для отдыха летом и осенью специалист назвал Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы и Шри-Ланку.