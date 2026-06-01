Участники ПМЭФ тратят втрое больше обычных туристов в Петербурге

Гости ПМЭФ тратят намного больше обычных туристов в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Участники ПМЭФ в среднем тратят примерно втрое больше, чем обычный турист в Петербурге. Об этом пишет «Петербург2» со ссылкой на данные аналитиков за 2025 год. Для примера, средний чек рядового гостя Северной столицы составляет около 1,2 тысячи рублей за покупку в магазине. Тогда как чек участника ПМЭФ обычно превышает 3,5 тысячи рублей. В издании отмечают, что особенно четко разница видна в премиальных сегментах. Допустим, в ювелирных магазинах гости ПМЭФ оставляют суммы, которые аж в девять раз превышают стандартные чеки.

- Что касается одежды и обуви, участники форума тратили на них в шесть раз больше, чем остальные гости Северной столицы. Существенно выше оказались и расходы на электронику, подарки, цветы, а также посещения ресторанов и кафе, - пишет издание.

Но есть и минимальные разрывы: к примеру, на билеты на поезд или покупку вина участники экономического форума и рядовые туристы тратят примерно одинаковое количество средств.

Ранее «КП-Петербург» подробно писала о том, на что потратились регионы на ПМЭФ-2026. В программе есть и черная икра.